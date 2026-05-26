14日に行われたトランプ米国大統領との首脳会談で、習近平中国国家主席が最も興奮した話題は日本だったことが分かった。習主席は同席していた米国政府関係者が当惑するほど、高市早苗首相の再武装路線を激しく非難し、トランプ大統領が日本側の立場を擁護して神経戦を繰り広げたと、フィナンシャル・タイムズ（FT）が24日（現地時間）報じた。FTが当時の状況に詳しい関係者7人を引用して伝えたところによると、習主席は会談で高市