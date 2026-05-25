ハンバーガーチェーン「バーガーキング」で、通常のバーガーに限界まで肉を積み上げた"肉の塔"がSNSで大きな注目を集めている。 【写真】もはや建築物といった重厚感のハンバーガー 甘里もち（@amasato_mochi）さんはそもそもパティが3枚入っている「トリプルクワトロチーズワッパー」に、さらにパティを10枚追加するという規格外のカスタムオーダ