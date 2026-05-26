26日、サウジアラビア西部メッカ郊外のアラファト山に集まった巡礼者たち（ゲッティ＝共同）【カイロ共同】イスラム教最大の聖地、サウジアラビア西部メッカへの大巡礼（ハッジ）が26日、最高潮を迎え、多数の巡礼者が集結した。米イスラエルとイランの対立で中東は緊張状態が依然続いているが、報道によると、国外から150万人を超える巡礼者がサウジに到着している。ハッジは、礼拝や断食などと並ぶイスラム教徒の五つの義務