トレンドのプチプラアイテムがそろっているGU。夏に何枚あっても便利なTシャツも、豊富に展開されています。しかし、本当に使えるアイテムか、注意が必要なアイテムかは、見極めが必要です。今回はアパレル店員の筆者が、GUの1,000円前後のTシャツで“買い”のアイテムと“気をつけたい”アイテムの見分け方を解説します。5月22日（金）から開催中の「ジーユー感謝祭」に向け、ぜひ参考にしてみてください。※以下、価格は記