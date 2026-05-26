腕時計および香り製品などを扱うウエニ貿易（東京都台東区）は、キャラクターコラボレーション専門ブランド「GARRACK（ギャラック）」から、アニメ「鬼滅の刃」登場キャラクターがモチーフの「『鬼滅の刃』S-MEISTER 機械式時計」3モデルを2026年6月5日に発売する。いずれも12時位置に瞳のモチーフをあしらう日本の伝統工芸「金沢箔」を使用し、文字盤を熟練の職人が1つ1つ手作業で仕上げているという。ムーブメントは日本製を採用