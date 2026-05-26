小学生女児の後をつけ住宅に侵入するなどして女児10人に性的暴行を加えたとして、強制性交致傷などの罪に問われた元病院職員柳本智也被告（30）は26日までに一審に続き無期懲役とした大阪高裁判決を不服とし上告した。25日付。11日の高裁判決は「女児の人格の根幹を傷つける卑劣、悪質の極みだ」として、有期懲役刑の範囲内にとどめるのは困難とした昨年2月の一審大阪地裁判決を支持した。