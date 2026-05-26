昨年に創業180周年を迎え、世界120ヵ国以上で愛されているスイス発プレミアムチョコレートブランド「Lindt（リンツ）」の日本法人リンツ＆シュプルングリージャパンは、6月1日から季節限定ドリンク「メロン フローズン ショコラドリンク」を全国のリンツ ショコラ ブティック＆カフェ、アウトレット店で発売する。初夏に旬を迎える赤肉メロンを贅沢に使用し、果実本来の甘みと芳醇な香りを丁寧に引き出した「メロン フローズン シ