高市総理大臣は先ほど、電気・ガス代の補助など、原油高に対応する3兆円規模の補正予算案を編成し来週にも国会に提出すると表明しました。高市総理：リスクの最小化の観点から、資金面で万全の備えを取るべく、補正予算を編成し来週にも国会に提出いたします。補正予算の規模でございますが、3兆円強となる見込みでございます。7月から9月において電気ガス料金への支援を実施いたします。今年の夏の料金は、昨年同期間に補助を実施