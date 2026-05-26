新型スーパーワンが刺激的な走行体験を提供 ホンダ・スーパーワン｜Honda Super-ONE ジャパンモビリティショー2025でプロトタイプが初公開された、ホンダの新しい小型BEV「スーパーワン」がついに発売された。スーパーワンは「e: Dash BOOSTER（イー ダッシュ ブースター）」をグランドコンセプトとして、「N-ONE e:」をベースに全幅を拡大し