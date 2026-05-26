予想外の受け答えに、法廷はどよめきました。男子大学生が集団暴行をうけ死亡した事件の裁判で、主犯格とされる男が証人として出廷しましたが、自身の裁判を控えているとして証言を拒否し、数分で退廷しました。５月２６日午前１１時半ごろ、坊主頭で黒いスーツに身を包み、法廷に姿を現したのは、事件当時１８歳の特定少年・川口侑斗被告です。（川口侑斗被告）「宣誓はしません」川口被告は主犯格とされていて、証人として