俳優の長門裕之さんが77歳で死去したのは、2011年5月21日。ちょうど15年の歳月が流れたことになる。長門さんは芸能界随一の「おしどり夫婦」として知られ、認知症になった妻の故・南田洋子さんを献身的に介護したことでも話題となったが、そこには「裏」もある。長門さんには、妻に対して長年感じていた「負い目」があったのだ……。「週刊新潮」では、南田さんが亡くなった2009年、夫婦の来し方を取材している。長門さんの女性