プロ野球巨人の阿部慎之助監督が長女への暴行容疑で逮捕、釈放された事件で、長女が生成人工知能（AI）の回答に基づき児童相談所に通報したことが26日、捜査関係者への取材で分かった。過去に家族から警視庁への相談はなかった。