現段階での各社AIについてはどんどん進化を続けていて、何がベストのサービスなのかを断定するのが難しい。日常的な性能向上はもちろんだが、AIモデルのメジャーバージョンアップなどがあった場合は、昨日までの既存のサービスとは段違いの性能を発揮する。だから、今は、A社のAIが最高だと判断できていても、それがいつB社にひっくり返されるのかわからない。そして、ひっくり返ったかと思ったら、またキャッチアップされてしまう