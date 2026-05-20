2026Ç¯5·î15Æü¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤ÎÂç·¿Å¸Í÷²ñ¡ÖCHIIKAWA DAYS¡×¤¬¡¢ÂæÏÑ¡¦ÂæËÌ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢ÂæÏÑ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹á¹Á¤ÇÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤ÎÂç·¿Å¸Í÷²ñ¡ÖCHIIKAWA DAYS¡×¤¬¡¢ÂæËÌ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ï²Ú»³1914Ê¸ÁÏ±à¶è¤Ç¡¢´ü´Ö¤Ï7·î4Æü¤«¤é9·î27Æü¤Þ¤Ç¡£Æþ¾ì¤ÏÁ´ÆüÄø¥Á¥±¥Ã¥ÈÀ©¡¢¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î»öÁ°Í½ÌóÀ©¤À¡£º£²ó¤ÎÂæËÌÅ¸¤Ï¡Ö°á¡¦¿©¡¦½»¡¦¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹½