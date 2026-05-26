巨人の山口寿一オーナー（69）が26日、取材に対応し、25日に現行犯逮捕されこの日に辞任した阿部慎之助監督（47）の不祥事を謝罪。辞任を受理した理由を説明した。「大事な公式戦のさなか、また交流戦を直前に、このように重大な不祥事を起こしまして、ファンの皆様と、すべてのプロ野球関係者の皆様に、深くお詫びを申し上げます。誠に申し訳ございませんでした」阿部監督は18歳の長女に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕