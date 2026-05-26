「他人の投稿を転載して稼ぐ」アカウントに、いよいよ逆風が吹き始めました。Xのプロダクト責任者であるニキータ・ビア（Nikita Bier）氏は5月23日、自身のXアカウントで、過去1か月の間に「小規模アカウントのコンテンツをプログラムによって再アップロードしている大規模アカウント」を複数確認したと報告しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■ X、「無断転載による収益化」にメス目的は、Xの収益