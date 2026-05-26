ねんきん定期便に記載された「24万円」という金額を見て、「思ったより年金が受け取れるのかもしれない」と感じた人もいるかもしれません。しかし、その金額が1ヶ月あたりではなく年間の受給見込額だと知り、老後資金への不安を改めて意識するケースもあるでしょう。 この記事では、ねんきん定期便の見方や平均的な年金額、そして老後資金の現実について分かりやすく解説します。 ねんきん定期便の「24万円」