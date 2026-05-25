ヒカルが立川さぎ志に人気ユーチューバーのヒカル（34）と人気落語家である立川志らく（62）のたくらみが、落語界隈を少しばかりザワザワさせている。スポーツ紙のウェブ版は『ヒカル、超大物落語家に弟子入り！「立川さぎ志」としてデビューへ』（スポーツニッポン）、『ヒカルが落語家デビュー？立川志らく「立川さぎ志として落語をやりたいと…デビューさせましょう」宣言』（デイリースポーツ）という見出しで報じた。いき