女優のかたせ梨乃（69）が23日放送のテレビ東京「土曜ゴールデン『あさこ梨乃の5万円旅24』」（土曜後6・30）に出演。自身の本名を明かす場面があった。今回は福島県いわき市・小名浜港からスタートし、バスと鉄道を乗り継ぎ、飯坂温泉にある「摺上川ダム」を目指した。そんな中、郡山から福島を目指し、電車に乗車。すると「杉田（すぎた）」という駅を通過することに。ここで、かたせは「杉田駅だって」と反応。MCのいと