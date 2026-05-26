まさかの噂が駆け巡った。韓国の絶対的エースに何が起きたのか。【画像】ハゲ疑惑が出たソン・フンミンの頭韓国代表のキャプテン、ソン・フンミン（33、LAFC）は5月25日、自身のSNSに「円形脱毛症ではありません。心配しないでください。そもそもストレスを受けることがないので。ワールドカップでお会いしましょう」と投稿した。（画像＝ソン・フンミンSNS）ハゲ疑惑を否定するソン・フンミン事の発端は、先日行われたMLS第15節、