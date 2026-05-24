お笑いコンビ、爆笑問題がMCを務めるTBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に24日、生出演。20日に行われた今国会初の党首討論について言及した。チームみらいの安野貴博党首がゲスト出演。安野氏の持ち時間が3分など、野党党首の持ち時間が少な過ぎるとの指摘を取り上げた。田中裕二が「かなり話し足りないことがあったそうです」と切り出すと、安野党首は「3分は短いです」とズバリ。田中は「そうですよね、ウルトラマ