東京ディズニーリゾートでは、夏の暑さを吹き飛ばすひんやりメニューや、この時期に楽しむことができるメニューが多数登場しています。今回は、暑い夏にぴったりのメニューから、東京ディズニーシーで提供される「シェフのおすすめコース」を紹介します。 東京ディズニーシー／S.S.コロンビア・ダイニングルーム「シェフのおすすめコース」 価格：11,000円（※選択内容によって異なります）販売期間：2026年7月6日