サイボウズは5月22日、埼玉県庁の「kintone（キントーン）」活用事例をkintone製品サイトの導入事例ページで公開した。埼玉県庁は「埼玉県デジタルトランスフォーメーション推進計画」に基づき、全庁的なDX推進に取り組んでおり、そのなかで部局を超えた情報連携にkintoneを採用し全庁1万3000人の業務効率化を進めた。kintone導入のBefore/After○kintone導入の背景埼玉県は企業や行政のデジタル化を前提とした社会全体のDXの実現