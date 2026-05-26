社員らが顧客から金銭をだましとるなどしていた問題で、プルデンシャル生命保険が顧客への補償費用として47億円を計上したことを発表しました。プルデンシャル生命が発表した2025年度の決算は、新規契約件数が前の年度と比べて23.8％減少し、本業のもうけを示す基礎利益は12.6％少ない402億円となりました。さらに、被害を受けた顧客への補償費用として、47億円の特別損失を計上しました。顧客への補償をめぐっては、2月に設置され