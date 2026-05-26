【ローソン】より2週連続で登場したのは、くりーむパンでお馴染みの【八天堂】が監修したスイーツ。どれもカスタードの味わいが楽しめ、まろやかな味わいに癒されて、溜まった疲れも吹き飛ぶかも。今回はマニアも高評価のクレープ、カロリー控えめが嬉しい大福をご紹介します。 バーのような形が特徴のクレープ 細長い形の、片手でも食べやすい「カスタードバナ