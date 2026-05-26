テレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時15分）での発言をめぐって騒動の渦中にある、歌手でタレントの「あのちゃん」こと、あのと、タレント鈴木紗理奈（48）が、29日放送のTBS系「それSnow Manにやらせて下さい」で“共演”することが、25日までに番組サイトで告知された。同番組サイトでは、29日の放送で、「ユニクロとコラボ！初夏の親子コーデ対決」と題した、Snow Manメンバーがコーデを競う企画を告知。ゲストとして、