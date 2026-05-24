日本の年金制度は手続きが複雑化しており、事務処理の誤りによる支給ミスはゼロではありません。また、自身が受け取る年金額を正確に把握していない受給者も少なくないでしょう。ある日突然、過去の年金の過払いを指摘されたケースを通して、受給者が取るべき自己防衛策をみていきます。突然届いた年金返還の通知「ある日突然、日本年金機構から通知の書類が届きました。中には約175万円を返還するようにという内容が記されていた