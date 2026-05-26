２６日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、２５日（日本時間２６日）にメジャーに初昇格したホワイトソックス・西田陸浮内野手（２５）が本拠地・ツインズ戦で「９番・右翼」でスタメン出場。２打席目にメジャー初安打を放つなど攻守で躍動したことを報じた。司会の石井亮次アナウンサーは、西田の背番号「５１」にちなみ「ライトを守る５１番と言えば誰ですか？イチロー選手ばりのレーザ