兵庫県の住宅で親子が殺害された事件で、指名手配されている男が、以前住んでいた隣の家に事件前後、一時滞在していた可能性があることが新たにわかりました。◇シートが、現場一帯を覆い隠すようにはりめぐらされています。兵庫県たつの市で、田中澄恵さん（74）と娘の千尋さん（52）の遺体が発見されてから26日で1週間です。記者「大山容疑者が過去に住んでいた隣の実家でも、家宅捜索が行われています」大山賢二容疑者（4