2026年後期の朝ドラ『ブラッサム』は作家・宇野千代をモデルにした女性の物語で、『あんぱん』『ばけばけ』に続き、実在した人物がヒロインのモデルに。そこで「この人をフィーチャーした朝ドラを見たい!」と思える、歴史に名を残した女性についてアンケートをとったところ、1位は誰もが名前を知る歌姫に!【結果一覧】朝ドラ「ヒロインのモデル」になってほしい女性ランキング小泉八雲の妻・セツをモデルにした『ばけばけ』に、