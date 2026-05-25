ソフトバンクは、オンライン専用ブランド「LINEMO」で、キャンペーン「LINEMO週穫祭」の5月第3弾を開始した。新しい電話番号または他社から乗り換え（MNP）で申し込むと、通常特典に加えてPayPayポイントが最大8000円相当進呈される。期間は5月31日まで。 「PayPayポイントプレゼントキャンペーン」もしくは「LINEMOベストプラン紹介キャンペーン」の対象で、「LINEMOベストプラン」を契約した場合は40