記事ポイント新中野のパティスリー・ブーランジェリー「プレファレンス」が、20年の研究から生まれた新商品「Pre Scone(プレスコーン)」を発売国産小麦と北海道産バターをベースに、紅茶・フランボワーズ・抹茶＆黒豆など全6フレーバーが登場伊勢丹新宿店「マ・パティスリー 2026」（5月26日〜6月1日）と新中野本店の両方で購入できます 東京・新中野に店を構えるパティスリー・ブーランジェリーから、スコーンの概念を見直し