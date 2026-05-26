クワバタオハラのくわばたりえが２１日、ＭＢＳラジオ「ＡマッソのＭＢＳヤングタウン」で、「ショック過ぎる」出来事を告白した。くわばたは、相方の小原正子が出産したときに「母親の顔になっていた」ことに感激したというと、加納も、相方のむらきゃみが現在妊娠中であることから「母親の顔なあ…漫才中にも感じることになるんですかね。そういうネタができるようになるのかな。考えられない」としみじみした。くわばたは