選挙結果から戦争勃発の可能性、イベントに有名人が参加するかどうかまで、ありとあらゆる現実の出来事を賭けの題材にする「予測市場」が世界的に人気を集めています。最大規模の予測市場である「Polymarket」を調査した研究で、一体どれほどの人数が予測で勝っているのか、あるいは負けているのかが明らかになりました。Chances are you’re going to lose money on Polymarket. Here’s why. - Washington Posthttps://www.washi