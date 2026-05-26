大阪府では民泊による外国人トラブルが急増し、大きな社会問題となっている。参入のハードルを下げる特区制度を利用し、民泊が急増したことがその背景にある。こうしたトラブルについて、在阪の記者に話を聞いた。「近年の大阪では、民泊を取り巻く環境がかなり過熱している印象です。騒音やゴミ問題といった従来から指摘されるトラブルに加え、周辺の家賃相場が押し上げられ、住民が値上げを迫られるといった予想外の影響も出