25日に娘への暴行の疑いで逮捕、釈放されたプロ野球・巨人の阿部慎之助監督が辞任し、謝罪会見を行いました。プロ野球・巨人 阿部慎之助監督（47）：私の家族のトラブルで多くの野球ファンの方、そしてプロ野球関係者の方、会社に多大なご心配とご迷惑をかけました。そして、伝統ある巨人軍という監督の名も汚してしまって、とても深く謝罪したい気持ちでいっぱいでございます。こういう形で去るってことは、本当にご迷惑をかけて