タレントの鈴木紗理奈が２６日、所属事務所を通じコメントを発表。テレビ朝日系「あのちゃんねる」で、自身の名前が出されたことについて、テレビ朝日側から「丁寧なご説明をいただきました」などと説明した。紗理奈は事務所名義で「ご報告」と題した文書をアップ。自身が出演していない「あのちゃんねる」内で、嫌いなタレントとして自身の名前が挙げられたことに不快感を示していたが、改めて「鈴木が発信いたしました思いの