4月期の連続ドラマも折り返しを過ぎ、ラストスパートに入ろうとしている。そこで、本誌は独自アンケート調査を実施。「期待はずれだったドラマはどれ？」を、全国のドラマ好きの20代から60代の女性500人にきいた。対象としたのは、民放プライムタイムに放送されている16作品で、そのなかから「もっとも期待はずれだった」作品をひとつだけ選んでもらった。では、「期待はずれドラマ」トップ5から見ていこう。第4位に同票で