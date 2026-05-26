【モデルプレス＝2026/05/26】ファミリーマートは、企業の垣根を越えてだれもが自分らしく活躍できる社会づくりを応援することをテーマとする取り組み「We are “Rainbow”」を、5月26日（火）より全国のファミリーマート約16,400店にて実施する。レインボーカラーの包装を用いたファミチキ袋や飲料などが期間限定で登場する。【写真】ロングセラーのエナジー炭酸やグミもレインボーデザインに◆企業の垣根を越えた取り組み「We ar