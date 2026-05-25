プロ野球、巨人の監督、阿部慎之助容疑者（47）が25日、18歳の娘に対する暴行容疑で警視庁に現行犯逮捕された。捜査関係者によると、同夜「父親から殴られた」という内容で相談を受けたと児童相談所から110番通報があった。阿部容疑者は都内の自宅で娘を殴ったり首を絞めた疑い。調べに対し、容疑を認めている。18歳と15歳の娘が姉妹で言い争いを始めたため「静かにしろ」と止めに入ったところ、18歳の娘が言い返してきたため
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 巨人の監督 阿部容疑者を逮捕
- 2. 逮捕の阿部監督 18歳娘に暴行か
- 3. 阿部慎之助容疑者 姉妹の言い争いを止めに入り「カッとなった」 娘を殴り首を絞めた疑い
- 4. スカイマーク機 羽田に緊急着陸
- 5. コカコーラ値上げへ 500ml220円
- 6. ドーピング容認大会で「世界新」
- 7. 京都の高校生ら3人逮捕 匿流か
- 8. 高市首相 電気ガス代5千円抑制へ
- 9. 【速報】巨人・阿部慎之助監督を現行犯逮捕 18歳長女に暴行を加えた疑い
- 10. 旭川殺害 被害者が無断投稿か
- 1. 巨人の監督 阿部容疑者を逮捕
- 2. 逮捕の阿部監督 18歳娘に暴行か
- 3. スカイマーク機 羽田に緊急着陸
- 4. 京都の高校生ら3人逮捕 匿流か
- 5. 高市首相 電気ガス代5千円抑制へ
- 6. 【速報】巨人・阿部慎之助監督を現行犯逮捕 18歳長女に暴行を加えた疑い
- 7. 旭川殺害 被害者が無断投稿か
- 8. 旭川・女子高生殺害 殺人罪否認
- 9. 阿部監督を逮捕 怒りの声殺到
- 10. 女子中学生に数カ月わいせつか
- 1. 「食べてないのに太る」原因指摘
- 2. 育休中にスマホ一つで億り人に
- 3. 雅子さま「愛子から連絡が…」
- 4. 高市首相の「美容外交」に賛否
- 5. 官民ファンド 巨額損失で廃止か
- 6. 「朝のコーヒー」飲む時間で違う
- 7. ナフサ政府説明「納得せず」6割
- 8. EV事故で息子失った母の後悔
- 9. 旭川殺害 殺意否定に戸惑いの声
- 10. 税控除見送り 現金給付に一本化
- 1. 韓国スタバ大炎上で店舗ガラガラ
- 2. 薬物容認の大会 賞金1.6億円に
- 3. 路上に段ボール押し付ける高齢者
- 4. 習氏が高市首相を名指しで非難か
- 5. 中国最大のコーヒーチェーン参入
- 6. 韓国 35歳の4割が親と同居の訳
- 7. 中国が世界一の駅を38カ月で完成
- 8. 超富裕層に米大統領の情報漏洩か
- 9. フィリピンで建設中のビル倒壊
- 10. 自閉症の7歳児に暴行 男を拘束
- 11. トルコ警察 CHP本部に突入し排除
- 12. トリニティ実験 当時の写真も
- 13. OpenAIに敗訴のマスク氏、控訴へ
- 14. ホワイトハウス近くで撃ち合い
- 15. ジウォン 最新SHOTに釘付けの声
- 16. 第22回中国（深セン）国際文化産業博覧交易会が閉幕
- 17. 陸と海が逆転したファンタジー世界地図
- 18. 【アジア発！Breaking News】出産1時間前まで妊娠に気づかなかった妊婦。
- 19. 「トランプ大統領を認めない」「ファックドナルドトランプ」と絶叫、トランプ大統領当選を拒否するアメリカ人が集団で抗議の行進を開始して非常事態に突入
- 20. 中国の対日レアアース磁石供給が停滞、「日本企業は深刻な不足に直面」と中国メディア
- 1. コカコーラ値上げへ 500ml220円
- 2. ヴィレバン本店40年で幕 閉店へ
- 3. カルビーきょうから「白黒包装」
- 4. スズキ 一部でオイル交換に遅れ
- 5. 格安エアコン 来年ほぼ全滅に?
- 6. 「パックごはん」業界団体が結束
- 7. 飲食料品の消費減税1％が有力に
- 8. ハンズ渋谷店が11月に閉店
- 9. 5月末で退職 賞与はどう届く?
- 10. 400円高 TMHに人気集中の背景
- 1. Androidに力を入れるシャープ
- 2. Apple MusicやiPhoneの楽曲を、簡単にライブのようないい音で聞く方法
- 3. 地方創生プロジェクト「サガプライズ！」で、“サガだけに”佐賀県とアニメ「ヴィンランド・サガ」がコラボ開始！アキバで出陣式
- 4. 遺体で発見された少女……不気味すぎる恐怖映像「クニコ」が起点に ホラー映画『クニコからはじまる話』５月公開［ホラー通信］
- 5. テスラモデル3は究極のサードプレイス！「大人のミニ四駆」としてカスタムを楽しむのが正解だ
- 6. ギド・アルゼンチーニ写真展 『女性的宇宙』を開催【Art Gallery M84】
- 7. 超会議2015に次世代AKB48メンバー7名が出演『AKB48超会議的推しメン決定戦』を開催
- 8. スマホやテレビに新たな「解約忘れ貧乏」のリスク レンタルから定額サービス時代の落とし穴
- 9. 【Inter BEE 2016】パナソニックの事前説明会
- 10. 修理は「イケてる」──スマホ修理スタートアップ「iCracked」が目指す世界
- 11. 太陽系外縁の準惑星ハウメアに輪があったことが明らかに
- 12. シャープ 復活の裏に消費者志向
- 13. 8月5日のできごとは「第6世代Core（Skylake） 発売」「マイクロフォーサーズ 発表」ほか：今日は何の日？
- 14. お得なスマホ決済の還元策を総括
- 15. アプリ開かず写真検索できる機能
- 16. MRブリーフィング：Amazonのトップ販売業者だったパッカブル、業務停止と解雇を発表
- 17. パーパス経営とAI活用で企業変革を推進！ファインズ土屋政紀氏が語る「ブランドを創る経営改革」
- 18. auがスマートフォン向け新プラン
- 19. まるでSF SONY立体ディスプレイ
- 20. 小森純さんが「auスマートバリュー」で子作り宣言！KDDI、家族でお得な新サービスを開始
- 1. 阿部慎之助容疑者 姉妹の言い争いを止めに入り「カッとなった」 娘を殴り首を絞めた疑い
- 2. ドーピング容認大会で「世界新」
- 3. タティスに約53億円の支払い義務
- 4. 村上宗隆の「トイレ革命」大好評
- 5. 4安打3得点で勝利した巨人に大矢氏「大したもの」
- 6. 亀田興毅氏「人生最大のピンチ」
- 7. 阿部監督の「開き直り」賛否両論
- 8. W杯 日本代表が3ー0で躍動
- 9. G阿部が引退 同期ドラフトは誰?
- 10. 阿部慎之助は「いい監督になる」 盟友助っ人が忘れぬ一言…スペイン語で受けた気遣い
- 1. SEXY女優に批判「料理作るな」
- 2. 石橋貴明 復帰めど立たない現在
- 3. 林原めぐみ、山崎和佳奈さん追悼
- 4. あのは干される? 関係者が危惧
- 5. 1年前にあのに警鐘 投稿が再注目
- 6. 世界配信の大河 殺人事件被告も
- 7. あのX投稿の内容に局見解控える
- 8. 鈴木おさむ氏がMJのギャラを激白
- 9. あの降板宣言「重く受け止め」
- 10. 細木数子さん 絶頂期のギャラ
- 1. UNIQLO感謝祭 買うべきボトムス
- 2. 【髪型】ミディアムストレートは女性の味方！男ウケ抜群
- 3. 拳で叱るしつけ 数十年後に地獄
- 4. 高須氏語る老化早めるダイエット
- 5. 月12万円の養育費 泥沼の争い
- 6. 子を望まぬ妻を妊娠させた結果
- 7. 「個性的な大正ロマン」な浴衣
- 8. スナップエンドウの筋取り、めんどくさいけどキモチ良い！／季節を味わう､夫婦の台所
- 9. モテたい男性必見！女性が惚れるさりげない気遣い
- 10. 「美醜から離れたところで生きたい」美容整形に700万かけた女性がコンプレックスを乗り越えた先に見つけた新たな夢
- 11. モス「アイスわらび餅」発売へ
- 12. 「仲間外れにした罰」放置子が娘にケガをさせたあまりに身勝手な理由／放置子の面倒を見るのは誰ですか？（13）
- 13. 原液美容100マスク×サンリオキャラクターズ♡限定パッケージが可愛すぎる
- 14. 年上の女性に対する男性の本音とは？！大人の魅力が武器になるかも
- 15. イオンがポケモンカード「メガブレイブ」「メガシンフォニア」を抽選販売！申し込み・販売期間が短いので注意
- 16. 身体と洋服の素材感を合わせるとファッションは劇的に垢抜ける！
- 17. 目のかゆみや鼻づまり・・・花粉症の症状をやわらげる食材とは？
- 18. 12星座【ひと癖もふた癖もある強烈な変人】乙女座の口癖は「バカなの？」
- 19. 低身長コーデの田中亜希子 “保護者会の服装はきれいめシンプルが正解”
- 20. 優しいけど、なぜか“しんどい”…。支配欲が強すぎる男性の「隠れた特徴」