驚きのニュースが球界を駆け巡った──巨人監督の阿部慎之助氏（47）が5月25日、暴行の疑いで現行犯逮捕された。全国紙社会部記者が解説する。【写真】引退セレモニーで子供の投球を受ける阿部氏。夜の西麻布でマスク姿で歩いていた選手時代「阿部氏が25日午後7時すぎ、18歳の娘に暴行したとして、娘から相談を受けた児童相談所が110番通報。阿部氏は現行犯逮捕されました。犯行当時、自宅内で18歳の長女と15歳の次女がケンカ