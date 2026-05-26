【ワシントン共同】トランプ米大統領は戦没将兵記念日（メモリアルデー）の25日、南部バージニア州アーリントン国立墓地を訪れ、戦没者を追悼した。対イラン作戦で13人の米兵が犠牲になったことに演説で言及し「世界一のテロ支援国家が決して核兵器を保有しないようにするため命をささげた。決して無駄にはならない」と強調した。トランプ氏はバンス副大統領、ヘグセス国防長官と式典に出席し、無名戦士の墓に献花した。演説で