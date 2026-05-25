パドレスのフェルナンド・タティス外野手（27）が、若手アスリートを支援する企業「ビッグ・リーグ・アドバンテージ」（BLA）を相手取った訴訟に敗訴したと24日（日本時間25日）までに米スポーツ専門誌「スポーツイラストレイテッド」など複数の米メディアが報じた。BLAは「出世払い」方式で若手選手に資金を投資。マイナーで終えた場合、返済は不要だが、メジャーに昇格した場合はBLA側に投資した金額に応じて収入の一部が支