2026年の夏も猛暑が予想されるなか、夏の電気・ガス料金を補助するため、政府は今年度の予備費から5135億円支出することを閣議決定しました。この夏、変わる制度もあります。【写真を見る】外来・入院それぞれいくら増額？6月から患者負担も…電気ガス料金の負担軽減ガソリン補助含め15兆円の財政負担に40度を超える「酷暑」も予想される2026年の夏。政府は気温が高くなり、エアコンなどを使う機会が増える7〜9月使用分の電気