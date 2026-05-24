「『3年B組金八先生』の長い歴史で、ボクが関わらせていただいたのは平成に入った第4シリーズから。それでも10歳から23〜24歳までの15年にもなります」こう振り返るのは佐野泰臣さん（41）。児童劇団時代に、金八先生の息子役に抜擢された。「オーディションでは、同年代の子たちが何百人も集まっていました。プロデューサーの柳井満さん、脚本家の小山内美江子さんを前に10人1組くらいになって、順番にお芝居をしたり質疑応答があ