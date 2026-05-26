ガールズグループLE SSERAFIM宮脇咲良の名前をめぐり、一部ファンの間で敏感な反応が広がっている。きっかけは、韓国の公共放送KBSのYouTubeチャンネル「KBS Kpop」だった。【写真】宮脇咲良「この時の自分が一番カワイイ」「KBS Kpop」が5月22日に公開した宮脇咲良のファンカム動画で、ハッシュタグに「#MIYAWAKISAKURA」が使われていたのだ。動画タイトル自体は「LE SSERAFIM SAKURA Fancam」となっているが、説明欄やメタデー