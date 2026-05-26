大分県別府市の温泉施設で26日午前、入浴中の女性をスマートフォンで盗撮しようとしたとして、奈良県の男が現行犯逮捕されました。 性的姿態撮影等処罰法違反（撮影未遂）の疑いで逮捕されたのは、奈良県御所市に住む、葛城市の会計年度任用職員の男（60）です。 警察によりますと、男は26日午前8時50分すぎ、別府市の温泉施設で、入浴中の女性（20代）をスマホで撮影しようとした疑いが持たれています。 温泉施設は、男