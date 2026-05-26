ドジャースが公式インスタグラムを更新【MLB】ドジャース 5ー3 ロッキーズ（日本時間26日・ロサンゼルス）ドジャースは25日（日本時間26日）、球団公式インスタグラムを更新。この日の本拠地・ロッキーズで始球式を務めた、フィギュアスケートの三浦璃来さんと木原龍一さんの“りくりゅうペア”と山本由伸投手の3ショットを公開した。コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した“りくりゅうペア”が、ドジャー