プルデンシャルのロゴプルデンシャル生命保険は26日、営業社員による金銭詐取で被害を受けた顧客への補償費用を現時点で47億円と見積もったと発表した。今後増える可能性もあるとしている。2026年3月期決算（単体）に特別損失として計上した。プルデンシャルでは「ライフプランナー」と呼ばれる営業社員ら100人以上が顧客から計約31億円を不正に受け取っていたことが判明。金融庁は保険業法に基づく立ち入り検査に着手し、営業