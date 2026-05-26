巨人ファンで知られるお笑いコンビ・ナイツの塙宣之が２６日、ニッポン放送のラジオ番組「ナイツザ・ラジオショー」で、巨人の阿部慎之助監督が暴行容疑で逮捕されたことに言及した。阿部監督は２５日、東京都内の自宅で１８歳の長女に暴行を加えた疑いで、警視庁に現行犯逮捕された。阿部監督は２６日、球団に辞任を申し入れ、受理された。塙がまず「ビバ・ラ・ジオやんだよ、今週！」と叫ぶと、相方の土屋伸之は「ビバ・